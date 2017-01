Spider-Man: Offenbar erste Story-Details durch IMDb-Eintrag durchgesickert.

PS4

Auf der E3 in Los Angeles im letzten Jahr konnte das kommende Action-Adventure Spider-Man bereits für Begeisterung bei den Besuchern sorgen. Der Titel, der aktuell im Studio von Insomniac Games exklusiv für die PS4 entsteht, soll irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen. Außer den Trailer gab es bisher kaum Infos zu dem Titel, doch nun sind offenbar erste Details zur Story durchgesickert. Die bekannte Filmdatenbank IMDb hat einen (inzwischen entfernten) Eintrag zum Spiel veröffentlicht und dort hieß es in der Beschreibung:

Spider-Man muss sich seinem furchterregenden Erzrivalen „Green Goblin“ stellen, während er gleichzeitig mit den Problemen seines normalen Lebens als verheirateter Mann und Vater einer Tochter konfrontiert wird. Doch der Goblin heckt einen finsteren Plan aus. Kann Spidey seine Familie und sich selbst retten?

Das Spiel soll sich demnach um den alten Peter Parker drehen, der laut der Beschreibung vom US-amerikanischen Schauspieler und Synchronsprecher Yuri Lowenthal vertont wird. Lowenthal war in der Vergangenheit bereits in zahlreiche Spieleprojekte involviert, darunter Bayonetta (Testnote: 8.5), Hitman (Testnote: 9.0), und Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0). Ob die Info von IMDb stimmt, lässt sich derzeit schlecht überprüfen. Sobald Insomniac Games selbst offiziell etwas zur Geschichte des Spiels verrät, erfahrt ihr es natürlich bei auch bei uns.