Alien - Covenant: VR-Spiel zum Film angekündigt

Im Mai dieses Jahres wird der Regisseur Ridley Scott mit Alien - Covenant eine Fortsetzung zu seinem 2012 erschienenen Science-Fiction-Film Prometheus und somit den zweiten Teil der Alien-Prequel-Serie in die Kinos bringen. Franchise-Fans werden die Xenomorphen aber nicht nur auf der großen Leinwand sehen, sondern auch in der virtuellen Realität erleben können.

Der geplante VR-Titel wird von Fox Innovation Lab entwickelt und als „eine furchterregende Reise in die Tiefen des Alien-Universums“ beschrieben. Ridley Scott soll direkt in die Entwicklung eingebunden sein, um ein authentisches Erlebnis zu erschaffen, während Visual Effects Artist David Karlak (The Collection, The Candidate) das Projekt als Director leitet.

Ob das Spiel am Ende wirklich etwas taugt, bleibt abzuwarten. Mit der letzten VR-Umsetzung zum Film The Martian, der ebenfalls von Ridley Scott stammt, hat sich das Studio nicht gerade mit Ruhm bekleckert und musste auf Steam einiges an Kritik einstecken. Einen konkreten Release Termin für die „Alien-VR-Erfahrung“ gibt es derzeit noch nicht.