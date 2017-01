Mass Effect - Andromeda erscheint am 23. März 2017

PC XOne PS4

Aaryn Flynn, General Manager von Bioware, hat auf der Webseite zum Spiel den offiziellen Releasetermin für Mass Effect - Andromeda bekanntgegeben: Das mit Spannung erwartete Action-RPG soll bei uns in Europa demnach am 23. März 2017 erscheinen. In den USA wird der Titel zwei Tage früher, am 21. März, veröffentlicht.

Einer alten Tradition zufolge konnten interessierte Bioware-Angestellte einen sogenannte "Holiday-Build" über die Weihnachtsfeiertage mit nach Hause nehmen und spielen. Das nun eingesammelte Feedback für den neuesten Spross der Mass Effect-Reihe war laut Flynn "großartig" und half den, bis vor Kurzem noch nicht feststehenden, Termin "einzutüten". Nach Flynn ist Mass Effect - Andromeda der ehrgeizigste Teil der Spiele-Serie. Das Spiel soll nicht der Start einer neuen Trilogie werden, aber euch neben der fortgeführten Geschichte um den Aufbruch der Archen in die Andromeda-Galaxie neue Charaktere, unbekannte Planeten samt Lebewesen sowie die Einführung eines komplett neuen Gameplay-Systems bieten. Einige Details verrieten Kreativ-Direktor Mac Walters und Produzent Fabrice Condominas Ende letzten Jahres dem Magazin Eurogamer in einem Interview.

Mass Effect - Andromeda soll zeitgleich für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Veröffentlichung für Nintendos neue Konsole Switch haben die Entwickler bisher ausgeschlossen.