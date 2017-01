Ace Combat 7 wird möglicherweise auch für die Xbox One erscheinen

Offiziell wurde die kommende Action-Flugsimulation Ace Combat 7 bisher ausschließlich für die PS4 angekündigt, doch möglicherweise werden auch Besitzer der Xbox One in den Genuss des Titels kommen. Darauf deutet zumindest ein kürzlich entdeckter Eintrag auf dem Taiwan Game Software Rating Information Board hin. Das taiwanesische Pendant zur hiesigen USK hat laut dem Eintrag sowohl die PS4-, als auch die Xbox-One-Version mit einer Altersfreigabe versehen.

Bereits Mitte Dezember sagte Kazutoki Kono, der Producer hinter Ace Combat 7, in einem Interview mit Gaming Bolt, dass eine Umsetzung für die Xbox One durchaus möglich sei:

Ich würde die Möglichkeit einer plattformübergreifenden Veröffentlichung sicher nicht ausschließen, doch aktuell sind wir auf die Spielerfahrung auf der Playstation fokussiert, da es in Hinblick auf die VR-Geräte PSVR-exklusiv ist. Sobald wir es also optimiert haben, können wir auch weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen.