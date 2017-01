Mass Effect - Andromeda: Vorerst keine Umsetzung für Switch geplant

PC XOne PS4

Schon Ende der kommenden Woche wird Nintendo im Rahmen eines Livestream-Events weitere Details zu seiner kommenden neuen Konsole Switch verraten. Fans des japanischen Hersteller können sich nicht nur auf technische Details zum System, sondern auch auf diverse Spiele-Ankündigungen freuen. Womit ihr allerdings nicht rechnen solltet, ist eine Switch-Umsetzung von Mass Effect - Andromeda, denn wie der verantwortliche Producer Mike Gamble jüngst in einem Interview mit Stevivor angab, gibt es derzeit keine Pläne, das kommende Science-Fiction-Rollenspiel für das Gerät zu bringen. Ganz ausschließen wollte er eine Umsetzung aber nicht, sofern die Fans deutlich zeigen, dass sie sich für eine Switch-Version interessieren:

Aktuell haben wir für keine Pläne. Doch wenn die Switch auf den Markt kommt und die Fans nur laut genug nach einem Mass Effect für die Konsole jammern, wer weiß? Wir würden niemals eine solche Möglichkeit ausschließen.

Mit anderen Worten: Bioware will erst einmal abwarten und schauen, wie sich die Konsole schlägt und ob es genug Klientel für eine potentielle Umsetzung gibt. Die eine oder andere Petition könnte vielleicht auch dazu beitragen, den Publisher dazu zu bewegen, eine Switch-Version zu finanzieren. Mass Effect - Andromeda soll noch in diesem Quartal für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit noch nicht.