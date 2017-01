Beyond Good & Evil 2: Switch-Exklusivität laut Insiderin zeitlich begrenzt

Nachdem es bereits in der Vergangenheit Gerüchte gab, dass das kommende Action-Adventure Beyond Good & Evil 2 exklusiv für die Nintendo-Switch erscheinen wird, hat sich nun die Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale zu Wort gemeldet und die Exklusivität unter Berufung auf ihre Quellen bestätigt. Wie sie allerdings verriet, wird diese nur von begrenzter Dauer sein:

Der Teaser zu Beyond Good & Evil 2 ist bereits fertig und wird am 12. Januar am Ende des geplanten Switch-Livestream-Events präsentiert. Der Arbeitstitel des Projekts lautet „Odyssey“. Das Spiel wird nur zwölf Monate exklusiv sein und sowohl digital, als auch im Handel für die Konsole erscheinen. Nach Ablauf der Zeit kommt der Titel dann in digitaler Form für PC, Xbox One und die PS4.