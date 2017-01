Rise of the Tomb Raider: Autorin Rhianna Pratchett verlässt Crystal Dynamics

PC 360 XOne PS4

Die Autorin Rhianna Pratchett, die für die Story von Tomb Raider (Testnote: 9.0) und Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) verantwortlich zeichnete, gab jüngst via Twitter bekannt, dass sie Crystal Dynamics verlassen und dem Franchise rund um Lara Croft den Rücken kehren wird, um sich fortan „neuen Abenteuern“ zu widmen. Auf ihrem Account bedankte sie sich bei ihren Mitarbeitern und vor allem bei den Fans für ihre Unterstützung: „Ihr seid die Besten und habt mich stets daran erinnert, weshalb ich diesen Job überhaupt mache“, so Pratchett.

Unklar ist, welche Auswirkungen der Wechsel der Autorin auf das nächste Lara-Abenteuer haben wird. Bisher wurde der dritte Teil der Reihe nicht offiziell angekündigt. Es ist also nicht bekannt, an welchem Punkt der Entwicklung sich das Projekt aktuell befindet und ob Pratchett bereits die Geschichte dafür zu Papier brachte, oder das Team ganz von vorne beginnen wird.