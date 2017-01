Ghost Recon - Wildlands: Gamestop-exklusive „Ghost Edition“ für 220 US-Dollar vorbestellbar

PC XOne PS4

Der kommende Open-World-Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Preview) wird bekanntlich in einer Reihe von Sondereditionen erscheinen. Neben der bereits letztes Jahr vorgestellten Deluxe-, Gold- und Limited Editions, die bei allen teilnehmenden Händlern erhältlich sind, sowie der Ubi-Shop-exklusiven Calavera-Edition und der EB-Games-exklusiven Fallen Angel Edition wurde nun auch eine Gamestop-exklusive Ghost Edition vorgestellt. Diese kann ab sofort über den US-Online-Store des Händlers zum Preis von rund 220 US-Dollar vorbestellt werden.

Käufer, die bereit sind die Summe auf den Tisch zu legen, bekommen neben dem Spiel in der Gold Edition (als Disk im Steelbook samt Ingame-Boni und Season Pass) noch fünf Ghost-Recon-Aufnäher, sowie eine Lithographie der bolivianischen Wildnis. Das Highlight der Sammlerversion stellt aber die von Triforce gefertigte, rund 30,5 cm große Statue des Ghost-Teamleiters und Waffenspezialisten Nomad dar. Das Ganze wird in einer Premium-Box geliefert. Ob Gamestop die Ghost Edition auch hierzulande anbieten wird, ist derzeit nicht bekannt. Ghost Recon - Wildlands wird ab dem 7. März für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.