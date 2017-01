PS4: Neuer Trailer zeigt Konsole-exklusive Titel, auf die ihr euch 2017 freuen könnt

PS4

Sony hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch die für dieses Jahr geplanten Exklusivtitel für die PS4 und die PS4 Pro präsentiert. Mit dabei sind unter anderem Spiele, wie Horizon - Zero Dawn (Preview), Detroit - Become Human, Gran Turismo Sport (Preview), Uncharted: The Lost Legacy, Nioh (im TGS-Bericht), Shin Megami Tensei - Persona 5, Dreams, Pyre, Gravity Rush 2 (im TGS-Bericht) und mehr. Mit „PS4-exklusiv“ ist natürlich im Bereich der Konsolen gemeint, denn einige Titel, wie Nier - Automata oder Hellblade - Senua’s Sacrifice werden auch auf dem PC spielbar sein. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Sony hat zudem verschiedene Entwickler interviewt und gefragt, welche Spiele sie gerne dieses Jahr auf den Sony-Konsolen sehen würden. Die Antworten findet ihr auf dem offiziellen Playstation Blog. Auch wenn The Last of Us - Part 2, God of War (im E3-Bericht) und Spider-Man selbstredend zu den Wunschkandidaten gehören, tauchen die besagten Titel nicht in dem Trailer auf. Hier werden sich die Fans also womöglich noch etwas länger gedulden müssen.