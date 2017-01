Prey: PC-Version soll beim Release technisch ausgereifter sein als Dishonored 2

PC

Mit der PC-Umsetzung von Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0) hat sich Arkane Studios nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Trotz eines massiven Day-One-Patches hatte der Titel auf dem Rechner mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Die meisten konnten inzwischen aber durch mehrere Updates behoben werden. In einem Interview mit den Kollegen von Game Informer versicherten Creative Director Raphael Colantonio und Lead Designer Ricardo Bare, dass man mit der Veröffentlichung von Prey die Fehler nicht wiederholen wird:

Mit Dishonored 2 haben wir einen holprigen Start auf dem PC hingelegt. Bei der Entwicklung weiß man nie wirklich, was am Ende passiert, vor allem, wenn es um eine PC-Umsetzung mit all den Konfigurationen geht. Das lässt sich nun leider nicht mehr ändern, aber nach einigen Updates läuft das Spiel jetzt ziemlich gut. Bei Prey wollen wir sicherstellen, dass die PC-Fassung beim Launch wirklich tadellos läuft.

Wie es zudem heißt, habe das Team dieses Mal mehr Zeit für die Qualitätskontrolle und es komme eine ganz andere Engine zum Einsatz. Während Dishonored 2 auf einer beinahe komplett überarbeiteten idTech basiert und so quasi noch unerprobt war, wird Prey von der Cry-Engine aus dem Hause Crytek befeuert, die bekanntlich bei diversen Spielen zum Einsatz kommt. Man sei dennoch auf die Probleme fokussiert und will sich nicht noch einmal derart überraschen lassen, so die Entwickler. Prey soll noch dieses Frühjahr erscheinen.