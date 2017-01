Zelda - Breath of the Wild: Release vielleicht doch schon im März

Switch WiiU

Die Spekulationen rund um den Veröffentlichungstermin von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) reißen nicht ab. Nachdem es es zuletzt hieß, dass der Titel angeblich erst irgendwann im Juni dieses Jahres das Licht der Welt erblicken wird (siehe dazu auch unsere News hier: The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Release-Termin durchgesickert?), sind nun im Netz Hinweise aufgetaucht, die doch noch einen Release im März versprechen.

Wie zuvor, sorgt wieder ein Online-Händler für die Spekulationen, allerdings handelt es sich dieses Mal nicht einfach um ein Datum auf der Produktseite, sondern um ein Bild vom Werbematerial, das in einer Filiale des britischen Händlers GAME entdeckt wurde. Darauf ist ein Promo-Banner zu sehen, das neben der Konsole auch das Spiel zeigt und für beides als Release-Zeitraum den März 2017 angibt. Der Titel könnte also vielleicht doch noch pünktlich zum Launch der Konsole in den Regalen stehen. Konkretes dazu wird Nintendo möglicherweise schon in eineinhalb Wochen, am 13. Januar in der geplanten Switch-Präsentation verraten.