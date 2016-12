Kingdom Hearts 3: Game Director Tetsuya Nomura über Kampfsystem, Grafik und mehr

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 99,00 € bei Amazon.de kaufen.

Tetsuya Nomura, der Game Director hinter Kingdom Hearts 3, hat in einem Interview mit Dengeki Online über verschiedene Aspekte des kommenden RPGs und die Herausforderungen bei der Entwicklung gesprochen. Wie er verriet, wird sich das Kampfsystem grundlegend von dem aus Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary Passage unterscheiden.

Kingdom Hearts 0.2, das als Teil von Kingdom Hearts HD 2.8 - Final Chapter Prologue am 24. Januar des kommenden Jahres für die PS4 erscheint, sei laut Nomura aber ein gutes Beispiel dafür, wie ein Kingdom-Hearts-Titel grafisch aussieht, wenn dieser für die PS4 entwickelt wird. So kommt hier das erste Mal ein Beleuchtungssystem zum Einsatz, bei dessen Implementierung das in Japan ansässige Visual Works Studio von Square Enix dem Entwicklerteam beratend zur Seite stand, wobei es bei der Implementierung viele Fehlversuche gab, bis alles funktionierte.

In der Vergangenheit glaubte Nomura nicht, dass man mit einem Beleuchtungssystem die richtige Disney-Atmosphäre erreichen kann. Später entschied er jedoch, dass es mit der heutigen Hardwareleistung möglich sei, ein Beleuchtungssystem umzusetzen, ohne die Atmosphäre des Spiels zu zerstören. Nomura ist laut eigener Aussage immer noch dabei, sich daran zu gewöhnen und glaubt, dass sich die Beleuchtung im Spiel mit zunehmendem Know-how des Teams in Zukunft noch weiter verbessern wird.

Die „Situationsbefehle“ aus Kingdom Hearts 0.2 werden auch im dritte Teil dabei sein und sind etwas, das Nomura schon seit Anfang an vorstellen wollte. Wie er erklärte, seien die „Situationsbefehle“ eine Weiterentwicklung der „Reaktionsbefehle“ aus Kingdom Hearts 2. Diese sollen mehr Flexibilität bieten und werden ein wichtiger Teil von Kingdom Hearts 3 sein.

In Kingdom Hearts 0.2 wird es zudem erstmals möglich sein, die Charaktere mit Zierbekleidung (Kopfbedeckung, Schulter, Rückenteile und so weiter) auszustatten. Dieses Feature möchte Nomura ebenfalls in den dritten Teil implementieren, allerdings nur, wenn es die Zeit erlaubt, da aktuell andere Dinge eine höhere Priorität genießen. Zudem will der Game Director erst abwarten, wie das Feature in Kingdom Hearts 0.2 bei den Fans ankommt.

Nomura sprach zudem über die Herausforderungen, die das Team bei der Entwicklung des dritten Teils bewältigen muss. Bisher nutzte das Studio stets die Charaktere und Umgebungen aus dem ersten Spiel für seine Fortsetzungen. Da Kingdom Hearts 3 aber für Konsolen kommt, deren Hardwareleistung sich stark von den alten Systemen abhebt, muss auch ein höherer Detailgrad her, was bedeutet, dass alle Assets von Grund auf neu entwickelt werden müssen.

Im Interview erwähnte der Entwickler noch Kingdom Hearts 3D - Dream Drop Distance und merkte an, dass der 3DS-Titel bereits die Richtung zeigte, in die Kingdom Hearts 3 gehen wird, weshalb das besagte Spiel für ihn so etwas wie einen Startpunkt für den dritten Teil darstelle.

Auch wenn das Team mit der Neugestaltung der Assets für Kingdom Hearts 3 einen immensen Arbeitsaufwand betreibt, schreitet die Entwicklung laut Nomura gut voran. Dennoch könne er noch nicht sagen, wann neue Details zum Spiel veröffentlicht werden. Der Termin für die Vorstellung werde derzeit noch intern diskutiert, so der Macher. Da die Kingdom-Hearts-Serie im kommenden Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiern wird, plant Square Enix bereits diverse Events und Konzerte. Nomura denkt darüber nach, diese Gelegenheiten dafür zu nutzen, mehr Neuigkeiten zu Kingdom Hearts 3 zu verraten. Konkret geplant ist bisher aber noch nichts.