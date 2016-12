Nintendo Switch laut Ex-Ubisoft-Entwickler für direkte Portierungen nicht stark genug

Switch

Der ehemalige Senior-Rendering-Lead von Ubisoft und Mitbegründer von Second Order LTD Sebastian Aaltonen hat sich im Beyond-3D-Forum zur Möglichkeit von direkten Spiele-Portierungen für die kommende Nintendo Switch geäußert. Dabei drückte er seine Zweifel darüber aus, ob die Hardwareleistung der Konsole dafür ausreichen wird.

Laut Aaltonen dürfte es aufgrund der Leistungsunterschiede schwierig werden, Multiplattformtitel von der Xbox One oder der PS4 direkt auf die Switch zu bringen. Unter anderem sprach er die Speicherbandbreite der neuen Nintendo-Konsole an, die laut den letzten Leaks angeblich 24,6 GB /s beträgt, was laut Aaltonen zum großen Flaschenhals werden könnte. Schon die 68 GB /s bei der Xbox One seien zu wenig und man müsse mit dem verbauten ESRAM tricksen, um eine gute Performance zu erreichen, erklärt der Entwickler. Man werde daher die Inhalte noch weiter vereinfachen müssen, um die Titel auf der Switch zum Laufen zu bringen. Eine einfache Portierung des Codes wäre nicht möglich.

Doch wie gesagt, Aaltonen bezieht sich hier auf bisher unbestätigte Spezifikationen. Ob diese am Ende zutreffen, muss sich erst noch zeigen. Konkrete Details werden wir in rund zwei Wochen, am 13. Januar des kommenden Jahres, via Livestream-Präsentation erfahren.