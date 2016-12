Kurios: Amazon patentiert fliegende Lagerhäuser

Amazon plant bereits länger mit Amazon Prime Air die Auslieferung von Bestellungen via Drohnen, in England ist dies bereits in Erprobung. Weiterhin gibt es einen ersten Amazon Go genannten Supermarkt in Amerika, in dem es keine Kassen mehr gibt. Dort soll per Smarthpone, RFID und Kameras erkannt werden, was der Kunde in den Warenkorb legt und vice versa. Beim Verlassen des Supermarktes wird die Rechnung automatisch online beglichen. Der Prototyp-Supermarkt der Zukunft soll schon 2017 eröffnet werden.

Nun wurde ein Patent bekannt, das bereits im April 2016 genehmigt wurde: Luftgestützte Ausführungszentren. Das sind riesige Lastenzeppeline die in 14 Kilometern Höhe fliegen sollen, während mit kleinen Lastenzeppelinen der Nachschub und die Angestellten nach oben gebracht werden. Bei einem Bestelleingang sollen dann Paketdrohnen von den Mitarbeiten gepackt und mit der Auslieferung zum Kunden betraut werden. Alle Gefährte sollen dabei ständig aktuelle Wind- und Wetterbedingungen miteinander abgleichen.