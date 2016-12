Remedy Entertainment: Kürzere Entwicklungszeit und bessere Spielmechaniken für das nächste Projekt

Thomas Puha, Head of Communications von Remedy Entertainment, hat auf Twitter einige Fragen der Fans beantwortet und dabei auch ein paar erste Infohappen zum mittlerweile siebten Spiel des Studios (bisher nur bekannt unter dem Arbeitstitel „Projekt 7“) verraten. Wie er versicherte, wird es nicht wieder fünf Jahre dauern, bis der Titel im Handel erscheint.

In weiteren Tweets verriet er, dass bei Remedy aktuell insgesamt 140 Entwickler an zwei Projekten arbeiten. Derzeit konzentriere man sich vor allem darauf, bessere Spielmechaniken für zukünftige Titel zu entwickeln: „Wir müssen uns in diesem Bereich verbessern und tiefgreifendere, bessere Spielmechaniken erschaffen“, so Puha. Wann die Fans mit der offiziellen Vorstellung der beiden Titel rechnen können, ist noch nicht bekannt.