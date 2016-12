Aus Crytek Black Sea wird Black Sea Games: Studio macht nach der Schließung durch Crytek eigenständig weiter

Vergangene Woche erreichte uns die Nachricht, dass Crytek aufgrund finanzieller Schwierigkeiten umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen durchführte, infolge derer fünf Niederlassungen des Unternehmens, darunter auch das im bulgarischen Sofia ansässige Studio Crytek Black Sea, geschlossen wurden (Crytek schließt fünf Studios // Fokus auf Premium-IPs). Das besagte Studio hat sich nun unter dem Namen Black Sea Games neu formiert und macht als unabhängige Spieleschmiede weiter.

Crytek Black Sea wurde ursprünglich 2001 unter dem Namen Black Sea Studios gegründet und entwickelte unter anderem die beiden Strategietitel Knights of Honor oder WorldShift, bis Crytek im Jahr 2008 die Firma übernahm und als Crytek Black Sea in das eigene Unternehmen eingliederte. Unter dem neuen Namen arbeitete das Team an verschiedenen Spielen, darunter auch dem MOBA Arena of Fate, das 2014 vorgestellt wurde. Nach der jüngsten Auflösung durch Crytek wurde das Studio vom ursprünglichen Gründer Vesselin Handjiev neu formiert. Die Neugründung erfolgte bereits im November, was darauf schließen lässt, dass das Team über die finanziellen Probleme Cryteks schon länger im Bilde war. Das Studio hat bereits mit der Arbeit an einem neuen, bisher nicht näher beschriebenen Projekt begonnen.