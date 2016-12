Conan Exiles: Neuer Blogeintrag zum Kampfsystem und Waffen veröffentlicht

PC XOne PS4

Funcom hat auf dem offiziellen Blog von Conan Exiles einen neuen Eintrag veröffentlicht, der sich um den Kampf im Spiel dreht. Der Beitrag verrät euch, wie ihr als Ausgestoßener die tödlichen Begegnungen im harten und barbarischen Ödland Hyborias überleben könnt. Dabei gehen die Entwickler unter anderem auf die Waffen und Rüstungen ein, die ihr zu eurem Schutz selbst herstellen müsst. Angefangen mit einfachen Gegenständen und Kleidungsstücken, die ihr zu Beginn aus ersten erbeuteten Ressourcen erschafft, bis zum mächtigen und vielseitigen Kriegswerkzeug, für das selbstgebaute Werkstätten benötigt werden.

Im Spiel werdet ihr zahlreiche Waffen erschaffen können, die sich für verschiedene Situationen eignen. Während Einhandwaffen, wie Äxte, Keulen, Dolche und Schwerter in Kombination mit einem Schild für mehr Schutz sorgen, können Piken, Hämmer, oder Streitkolben dazu eingesetzt werden, Gegner auf Abstand zu halten, sie ins Straucheln zu bringen, oder ihre Rüstung zu beschädigen und so ihre Verteidigung zu brechen. Fernkämpfer greifen zu Bögen oder Armbrüsten, um ihre Feinde zu erledigen. Als Nebenwaffen soll es zudem Wurfäxte und Wurfmesser geben. Nicht tödliche Waffen, wie Knüppel eigenen sich dafür, Gefangene zu machen. Ihr könnt eure Gegner bewusstlos schlagen und sie in euer Lager verschleppen, um am Rad der Schmerzen ihren Willen zu brechen. Die so gewonnenen Sklaven können zur Unterhaltung (etwa als Tänzer), als Handwerker und auch als Wachen eingesetzt werden. Alle Waffen haben einen Abnutzungslimit und müssen irgendwann ersetzt werden.

Die besten Waffen und Rüstungen nutzen natürlich nichts, wenn ihr nicht den Umgang mit diesen Beherrscht. Laut Funcom werden im Spiel mit jeder Waffe verschiedene Schlagkombinationen, sowie unterschiedlich harte Angriffe möglich sein, die ihr Taktisch einsetzen müsst, um den Kampf für euch zu entscheiden. Dabei müsst auch feindlichen Attacken geschickt ausweichen und eure Gegenangriffe anpassen, um erfolgreich zu sein. Attribute, wie Macht, Athletik oder Ausdauer spielen ebenfalls eine Rolle und können weiterentwickelt werden. Den kompletten Beitrag findet ihr unter dem Quellenlink.