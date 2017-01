Zelda - Breath of the Wild im Video-Technik-Check von Digital Foundry

Switch WiiU

Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben sich mit der Technik von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) befasst und dazu eine Videoanalyse auf YouTube veröffentlicht. In dieser erklären die Redakteure, wie sich der Titel vor allem im TV-Modus daheim schlägt.

In der Dockstation läuft das Spiel mit eine Auflösung von 900p (1600x900). Dabei werden die meiste Zeit stabile 30 Bilder pro Sekunde erreicht. Ein paar (sehr seltene) Schwankungen wurden im heimischen Betrieb aber dennoch registriert, meistens dann, wenn Schärfentiefe zum Einsatz kam. Der niedrigste gemessene Wert lag dabei bei 20 Bildern pro Sekunde. Solche Framedrops gab es aber in der ganzen halbstündigen Spielsession nur zwei mal.

Kritik gibt es vor allem bei der Texturfilterung, die laut den Redakteuren recht schwach ausfällt. Ansonsten macht der Titel eine sehr gute Figur. Unterwegs wird in 720p und 30 FPS gespielt, wobei nach Angaben der Tester ein ähnlich gutes Spielerlebnis erreicht wird. IGN.com hat bereits auf seinem YouTube-Kanal ein Videovergleich zwischen der Switch- und der WiiU-Version des Spiels online gestellt. Ein weiteres Video dazu wurde von Arekkz Gaming geliefert.