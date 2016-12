The Elder Scrolls 6: Bethesdas Pete Hines macht sich über die Prognose von Michael Pachter lustig

PC

Wie jedes Jahr befragte Games Industry auch 2016 verschiedene Analysten, um ihre Prognosen zu bestimmten Themen für das kommende Jahr zu erfahren. Auch der Wedbush-Securities-Analyst Michael Pachter war dabei und obwohl er bei seinen Prognosen für 2016 im letzten Jahr laut Auswertungen in allen Punkten richtig lag, darf zumindest eine seiner Vorhersagen für 2017 bezweifelt werden.

Konkret geht es dabei um den nächsten Ableger der Elder-Scrolls-Serie, der laut Pachter im kommenden Jahr erscheinen wird und das, obwohl Bethesda bereits klarstellte, dass es noch Jahre bis zur Veröffentlichung dauern wird. Schon kurz nach seiner Prognose meldete sich Bethesdas Vice President Pete Hines via Twitter zu Wort und machte sich über die Aussage lustig. In seiner Nachricht schrieb Hines: „Sorry, aber hier liegst du komplett daneben. Du solltest öfter mal auf mich und Todd Howard hören“. Pachter reagierte wenig später auf die Anmerkung und twitterte zurück: „Ich bin sicher, dass Pete und Todd hier von Hundejahren sprechen. Wann auch immer das nächste Bethesda-Spiel erscheint, ich werde es kaufen“.

Die beiden tauschten anschließend noch ein paar Worte und Pachter merkte scherzend an, dass er seine Prognose auf 2018 (aber keinen Tag später) korrigieren wird, woraufhin Hines auf ein Video-Interview von der diesjährigen E3 verwies, bei dem Todd Howard bereits klarstellte, dass The Elder Scrolls 6 noch einige Jahre von seinem Release entfernt ist.

Interessant ist, dass die sonst so schweigsamen Entwickler überhaupt auf solche Spekulationen reagieren. Hat Pachter vielleicht ins Schwarze getroffen? Bethesda sagte zuvor, dass man Spiele zukünftig, ähnlich wie bei Fallout 4 (Testnote: 9.5), nur wenige Monate vor dem Release ankündigen wird. Das ganze Gerede über den „Jahre entfernten Release“ könnten also auch nur Augenwischerei sein. Warten wir ab, was das kommende Jahr so mit sich bringt.