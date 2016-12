SNES: Nintendo arbeitet möglicherweise an einer Mini-Version

andere

Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System ab 154,95 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der Veröffentlichung des Nintendo Classic Mini (im Test) im November dieses Jahres (siehe dazu auch unsere News hier: Nintendo kündigt NES im Kleinformat an, vorbestellbar für 69,99 Euro), könnten die Fans in naher Zukunft möglicherweise auch eine Mini-Version des im Jahr 1990 erschienenen Super-Nintendo-Systems (in Japan bekannt als Super Famicom) bekommen. Darüber spekuliert zumindest die japanische Presse, nachdem Nintendo kürzlich in Japan einen Markenschutzantrag für das Bild des Super-Nintendo-Controllers gestellt hat.

Die Trademark, die Nintendo sich bereits am 5. Dezember unter der Nummer 2016-136902 sicherte, muss aber nicht unbedingt diese Spekulationen bestätigten. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Neuauflage des Controllers für die Nintendo Switch. Vielleicht hat dieser Schritt aber auch ganz andere Gründe. Ein offizielles Statement gibt es dazu bisher noch nicht. Sollte sich Nintendo dazu äußern, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.