The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Spieleberater von Piggyback

Die Hamburger Lösungsbuchspezialisten von Piggyback werden im kommenden Jahr den offiziellen Spieleberater zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und WiiU veröffentlichen. Für die USA sind bereits drei Editionen bestätigt. Eine normale Fassung, eine Deluxe- und eine Collector's-Edition. Der kommende Ableger von Nintendos 30 Jahre alter Traditionsmarke dürfte dank einer offenen Welt zahlreiche Geheimnisse und versteckte Gegenstände bieten.

Piggyback hat bereits vor mehr als zwölf Jahren den offiziellen Spieleberater zu The Legend of Zelda - The Wind Waker beigesteuert. Ihre aktuelle Veröffentlichung erleichtert Euch das Leben in Final Fantasy 15 (im Test).