Gears of War 2: BPjM hebt die Indizierung des Third-Person-Shooters auf

Nachdem im Juli dieses Jahres bereits das erste Gears of War nach rund zehn Jahren von der Indizierungsliste gestrichen wurde, hat die deutsche Bundesprüfstelle (BPjM) nun auch den Nachfolger Gears of War 2 vom Index genommen. Wie der Datenbankeintrag auf der Website der USK verrät, wurde der Xbox-360-Titel mit der Plakette „keine Jugendfreigabe“ (ab 18 Jahren) versehen und kann fortan hierzulande normal im Handel an Volljährige verkauft werden.

Nach der Neueinstufung des ersten Teils der Third-Person-Shooter-Reihe haben Microsoft und The Coalition eine Gears of War Ultimate Edition für PC und die Xbox One veröffentlicht. Die nun neu bewertete Fortsetzung dürfte schon bald auch im deutschen Microsoft-Store auftauchen. Eine Remastered-Fassung für PC und die Xbox One wäre in Zukunft ebenfalls denkbar.