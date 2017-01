PC XOne PS4

Auch große Industrieimperien müssen klein anfangen, zum Beispiel auf dem Bauernhof.

Auf dem Weg nach oben

Die Menüs verdecken oft die Spielgrafik, die Schriftgröße ist zu klein gewählt.

Ein Königreich für eine Maus!

In den höheren Zoomstufen können die 2D-Grafiken ihr Alter nicht mehr verbergen.

Alte Liebe rostet nicht

Fazit

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Wirtschafts- und Aufbaustrategen haben es nicht leicht, wenn sie eine Xbox One ihr Eigen nennen. Abseits von Tropico 5 (im Test mit Note 8.0) oder Prison Architect (Indie-Check) ist das Genre sehr dünn besiedelt und die Umsetzung von Cities - Skylines (im Test mit Note 7.0) lässt noch auf sich warten. Da kommt die Portierung vongerade recht, auch wenn der ursprüngliche PC-Titel bereits über zehn Jahre auf dem Pixel-Buckel hat.In der Wirtschaftssimulation lenken wir die Geschicke eines kleinen Familienbetriebs zu Beginn des 19. Jahrhunderts und beliefern die umliegenden Städte mit unseren Produkten. Wir errichten Minen zum Abbau wichtiger Rohstoffe, erwerben große Agrarunternehmen zur Produktion von Milch oder Getreide und verarbeiten das Holz der Wälder zu Möbelstücken. Ob wir die Firma möglichst breit aufstellen oder sehr speziell investieren, obliegt allein unserer Verantwortung – zumindest im freien Spiel. Einen engeren Rahmen bietet die Kampagne, die ohne narrative Verzahnung schrittweise neue Ziele an die Produktivität des Unternehmens formuliert.Unabhängig von der Wahl des Spielmodus' stehen die Errichtung und Optimierung von Produktionsketten im Mittelpunkt. Vom einfachen Laib Brot über das Fahrrad bis hin zur Mikrowelle hangeln wir uns an den Errungenschaften des letzten Jahrhunderts entlang. Über die Jahrzehnte gilt es die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und rechtzeitig auf neue Technologien und Güter umzusteigen.Gleiches gilt für den Transport der Waren, der ebenfalls zu unserem Aufgabengebiet gehört. Die anfänglichen Dampflokomotiven werden durch leistungsfähigere Dieselvarianten ersetzt und auch über den See- und Luftweg bringen wir die Fracht an den Bestimmungsort. Den Überblick über die komplexen Zusammenhänge behalten wir durch das integrierte Lexikon sowie zahlreiche Diagramme und Übersichten zu den wichtigsten statistischen Kennziffern.Für die punktgenaue Ausrichtung des Familienbetriebs justieren wir dutzende Stellschrauben, denn die Aufbausimulation ist sehr detailliert. So legen wir Gehälter und Produktionsvolumen fest, regulieren die Kapazitäten der Lagerstätten oder weisen den Lokführer an, erst mit voller Ladung die Kessel zu befeuern. Die entsprechende Menüstruktur wurde unverändert von der Originalversion übernommen, ebenso wie die "Maussteuerung"; Mit dem linken Stick bewegen wir den Cursor, durch den kombinierten Einsatz von Schulter- und Richtungstasten navigieren wir durch die einzelnen Optionsmenüs und der A-Knopf fungiert als Linksklick.Die ohnehin fummelige Bedienung variiert je nach geöffneten Dialog und wird durch die kleine Schriftgröße und fehlende Hinweise zur Benutzerführung zusätzlich verkompliziert. Erschwerend kommt hinzu, dass geöffnete Dialogboxen große Teile der Spielgrafik und optischen Hilfestellungen (zum Beispiel die Einfärbung des Einzugsgebietes eines Warenlagers) verdecken, sodass wir oft den gewählten Kartenausschnitt und dessen Zoomstufe nachjustieren müssen. Insgesamt ist die Steuerung eine mittlere Katastrophe, die nur unzureichend an das Gamepad angepasst wurde. Exemplarisch sei an dieser Stelle die Einrichtung eines Güterzugs zwischen zwei Bahnhöfen erwähnt, bei der alle Schultertasten, das Steuerkreuz, beide Analog-Sticks inklusive Klickfunktion sowie die A- und X-Taste zum Einsatz gelangten.Das technische Grundgerüst von Der Industriegigant 2 ist nach über zehn Jahren hoffnungslos veraltet. Besonders in den höchsten Zoomstufen stechen die schwach aufgelösten Texturen der 2D-Grafik, hacklige Animationen und die nicht vorhandenen Effekte hervor. Und dennoch versprüht die Optik einen wohligen (Retro-) Charme, der das Goldene Zeitalter der Aufbausimulation inklusive Windows-98-Gedächtnismenüs aufleben lässt.Wenn die Schornsteine der Fabriken qualmen, das erste Automobil das Fließband verlässt und schnaufende Güterzüge unsere Waren in die Metropolen transportieren, schlägt das Aufbaustrategen-Herz höher. Dann greifen Produktionsketten wie Zahnräder eines Uhrwerkes ineinander und füllen die Kassen für neue, noch größere Projekte. Das Ziel, jedes Fleckchen Erde mit immer neuen Produkten zu beliefern, erzeugt heute wie damals seine Sogwirkung. Und am Ende zeigen die Verkaufsstatistiken, ob wir einen Giganten oder doch nur ein Zwergenunternehmen nahe dem Bankrott leiten.Der Industriegigant 2 ist trotz seines Alters noch immer eine gute Wirtschaftssimulation, die auf der Konsole eine Nische bedient und deren Fans viel Freude bereiten wird. Bevor die Fließbänder jedoch anlaufen, müsst ihr mühsam die für Gamepad verkorkste Steuerung verinnerlichen, die auch nach der Gewöhnungsphase arg umständlich bleibt. An der veralteten, niedrig aufgelösten 2D-Technik werden sich die Geister scheiden, aber das Prädikat "Retro" hat sie sich allemal verdient.