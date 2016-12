Resident Evil - Vendetta: Neuer Trailer zum Animationsfilm zeigt Chris, Leon und Rebecca in Aktion

PC XOne PS4

Pünktlich zu Weihnachten hat Capcom die Resident-Evil-Fans mit einem neuen Trailer zum kommenden Animationsfilm Resident Evil - Vendetta beglückt. Der CGI-Streifen, der aktuell unter der Regie von Takanori Tsujimoto (Resident Evil 4) entsteht und von Takashi Shimizu (The Shock Labyrinth) produziert wird, soll schon im kommenden Jahr erscheinen.

Der neue Clip zeigt die drei Protagonisten Chris Redfield, Leon S. Kennedy und Rebecca Chambers, die es mit dem Waffenhändler Glenn Arias zu tun bekommen. Dieser ist auf Rache aus und will in New York ein tödliches Virus freisetzen. In Japan wird Resident Evil - Vendetta ab dem 27. Mai 2017 zu sehen sein. Wann die lokalisierte Version des Films hierzulande erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.