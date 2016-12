République: Entwickler an Umsetzung für Nintendo Switch interessiert

PC PS4 iOS MacOS Android

Für PC, Mac, PS4, iOS und Android ist das Stealth-Action-Adventure République (Testnote: 6.0) bereits seit einer Weile erhältlich. Wie der Entwickler Camouflaj nun in einem Interview mit Grab it Magazine verriet, ist das Team auch an einer Umsetzung für die Nintendo Switch interessiert. Die Portierung hänge allerdings davon ab, ob Nintendo die Idee unterstützen möchte:

Wir möchten République auf die neuen, browserbasierten Plattformen bringen und - wenn Nintendo of America die Idee unterstützt - das Spiel auch für die kommende Nintendo-Konsole Switch umsetzen.

Ob der Hersteller an dem Titel interessiert ist, bleibt abzuwarten. Der Touchscreen der Switch würde sich jedenfalls recht gut für das Spielprinzip von République eignen und auch mit den beiden abnehmbaren Joycons ließe sich die eine oder andere interessante Idee umsetzen.

République dreht sich um ein junges Mädchen Namens Hope, die von einem totalitären Regime gegen ihren Willen in einer unterirdischen Einrichtung, genannt „Metamorphosis“ gefangen gehalten wird, in der mysteriöse Experimente an den Insassen durchgeführt werden. Als Spieler hackt ihr euch in die Systeme der Anlage und helft Hope zu entkommen.