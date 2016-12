Project Re Fantasy: Neues Rollenspiel von Katsura Hashino angekündigt

Der Publisher Atlus gab jüngst die Gründung eines neuen Internen Studios und die Entwicklung eines neuen Projekts bekannt. Wie es von der offiziellen Seite heißt, arbeitet die „Studio Zero“ getaufte Spieleschmiede unter der Leitung von Katsura Hashino (Shin Megami Tensei - Nocturne, Persona 3-5) an einem neuen Rollenspiel, das sich derzeit noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet und den Arbeitstitel Project Re Fantasy trägt. Der Titel soll sich komplett von Hashiros früheren Projekten unterscheiden und sich eher an klassisch-japanischen Fantasy-Rollenspielen orientieren.

Wir nehmen unser Ziel, ein Spiel mit der Sorgfalt und dem Detailgrad zu erschaffen, die den Erwartungen der Fans von Atlus- und Konsolenspielen gerecht werden, sehr ernst. Wir haben uns bisher noch auf keine Plattform festgelegt und ich kann mir vorstellen, dass noch etwas Zeit vergeht, bis das Projekt fertiggestellt wird. Aber wir werden an dieser Herausforderung sehr hart arbeiten, um wirklich etwas Neues und Unglaubliches für alle unsere Fans zu liefern.

Auch beim neuen Spiel wird Hashino von seinen beiden Weggefährten Shigenori Soejima (Persona 3-5) und Shoji Meguro (Shin Megami Tensei - Nocturne, Persona 3-5) begleitet. Während Soejima sich um das Design der Charaktere kümmern wird, soll Meguro für die musikalische Untermalung des Spiels sorgen. Einen Konzept-Trailer gibt es auch schon. Diesen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das fertige Spiel soll 2018 erscheinen.