GG-intern: Vorschau auf die Feiertage

Für alle, die (weshalb eigentlich?!) nicht planen, zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige (das ist der 6.1., werte Atheisten) stündlich auf GamersGlobal.de vorbeizuschauen, haben wir hier nach aktuellem Kenntnisstand eine Übersicht über die kommenden Attraktionen – jegliche Änderungen, Ausfälle und Co. bleiben natürlich vorbehalten. Also:

Sa 24.12.2016 Das Weihnachtslied: 7 Minuten des Grauens

Sa 24.12.2016 Große Feiertage-Verlosung: Jeder Tag ein toller Preis. Bis 6.1.!

So 25.12.2016 Jörg in Tokio – nun frei für alle Premium-Enten (inklusive Probemonat...)

So 25.12.2016 Tokio bei Nacht – unkommentiertes Bonusvideo nur für TGS-2016-Spender

Mo 26.12.2016 Montagmorgen-Podcast: Mit Heinrich Lenhardt & Jörg Langer

Di 27.12.2016 Space Hulk Deathwing – der Test von Jörg Langer

Mi 28.12.2016 The Little Acre – Der Abo-Wunsch-Test im Dezember (von Mick Schnelle)

Do 29.12.2016 Diablo - Jörgs Stunde Uncut – sehenswerte Nahtod-Erfahrungen

Fr 30.12.2016 Der Lokalisierungsreport von Benjamin Braun

Sa 31.12.2016 Topspiele 2016: Die GG-Autoren wählten und verraten Geheimtipps

Mo 02.01.2017 Die Flopten 2016: Unsere zehn größten Enttäuschungen

Do 05.01.2017 Interview: Stellaris-Director über 4X und Künstliche Intelligenz

Fr 06.01.2017 Letzter Tag unserer großen Feiertage-Verlosung

Ein oder zwei weitere Themen sind nicht ausgeschlossen, schaut einfach ab und zu auf unsere "Nächste Termine"-Karteikarte. In der Folgewoche steht dann vor allem unser Hands-on mit Nintendos neuer Konsole Switch an, bald darauf folgen (vermeintliche) Highlights wie Yakuza Zero und Resident Evil 7. Und der Reboot der Spieleveteranen, natürlich...