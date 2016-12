Wochenend-Lesetipps KW51: Das Jahr 2016, der Tod, Wii U

Weil es zu Weihnachten auf GamersGlobal eine gewisse Tradition zu haben scheint, haben wir noch n Gedicht:

Mit Artikeln, die auf folgendes abzielen:

das Jahr 2016, die Wii U und der Tod in Spielen,

präsentieren wir euch zum vorletzten Mal vorm Jahresende

die Lesetipps fürs Wochenende

Na gut, das mit dem Dichten sollte sich der Autor dieser Zeilen künftig vielleicht doch besser überlegen. Frohes Fest!

"Wie gehen Videospiele mit Tod und Trauer um?"

Wired.de am 14. Dezember, Sonja Wild

Friedhöfe tauchen schon seit der C64-Ära als Kulisse in Spielen auf. Jedoch wird dort meistens eher gebuddelt und Gräber geplündert als getrauert. Sonja Wild meint, dass Spiele durchaus davon profitieren könnten, wenn sie sich auch auf diese Art und Weise mit dem Tod auseinandersetzen. Ein Beispiel ist das Stadion von Portsmouth in FIFA 16, wo sich hinter dem Tor ein Blumengebinde befindet – eine Remineszenz an den verstorbenen Creative Director des Spiels, Simon Humber. "Schon diese zwei Beispiele machen begreiflich, wie wirkungsvoll Spiele sein können, wenn sie sich auf so persönliche Weise mit den Themen Tod und Gedenken auseinandersetzen. Gleichzeitig sind sie oft wenig überzeugend, wenn es gilt, das Thema grundsätzlicher aufzugreifen – sei es in Sachen Story oder Setting."

"Spielejahr 2016: 'Vielseitige Einfallslosigkeit'"

Heute.de am 17. Dezember, Anatol Locker Heute.de am 17. Dezember, Anatol Locker Spieleveteran Anatol Locker gibt in diesem Beitrag einen kurzen Überblick über die Spiele des Jahres 2016 und sprach mit Heinrich Lenhardt über Trends, die sich in den vergangenen Monaten abzeichneten. Über Pokémon Go konstatiert Heinrich: "Das Phänomen lässt sich nicht so leicht nachahmen, weil Pokémon nun mal eine besondere Lizenz mit eingebautem Nostalgiefaktor ist. Vielleicht kann man das noch mit 'Super Mario Run' wiederholen, da dürfte es in Kürze irre Download-Zahlen geben. Der Dreh lautet dann aber eher: Klassische Nintendo-Marken erreichen Traumzahlen auf Smartphones."



"Wii U: Its Legacy, Demise, and Impact on Gaming"

Ticgn.com am 22. Dezember, Michael Pallatini (Englisch)

Kurz vor der Ablösung der Wii U durch die Switch blickt Michael Pallatini von The inner circle auf die Veröffentlichung und den Lebenszyklus der Konsole zurück. Er ist der Meinung, dass insbesondere die Ankündigung von Xbox One und PS4 und der Wii U geschadet haben: "Wer The Witcher 3, Call of Duty, Battlefield, Fallout oder GTA spielen wollte, brauchte eine Xbox One, eine PS4 oder einen PC. Für Gamer und Familien, die sich nur ein System leisten können, bot die Wii U also vergleichsweise wenig für den Preis."

Im heutigen Video: Das Spielejahr 2016 in zwei Minuten.