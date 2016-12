Zum Schmunzeln: HPI wertet Deutschlands beliebteste Passwörter aus

„hallo“ – so lautet das beliebteste Passwort Deutschlands laut einer Studie des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam. Die Forscher werteten nach eigenen Angaben etwa eine Milliarde Nutzerkonten aus, von denen 30 Millionen aufgrund einer .de-Domain als deutsch identifiziert werden konnten. Die Informationen bezogen die Wissenschaftler aus 31 frei zugänglichen Listen, die im Zuge diverser Datenlecks entstanden. Zahlenkombinationen wie der internationale Topscorer unter den Passwörtern „123456‘ wurden in der Auflistung nicht berücksichtigt. Dem Institut zufolge werden die zehn folgenden Passwörter in Deutschland am häufigsten verwendet:

hallo passwort hallo123 schalke04 passwort1 qwertz a*******h schatz hallo1 f****n

Während Datenschutzbeauftragte in ganz Deutschland aufgrund dieser Liste vermutlich die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen, nehmen die Forscher des HPI das Ergebnis ihrer Studie mit Humor. HPI-Direktor Professor Christoph Meinel äußerte unter anderem: "...wer sein Passwort auf dieser Liste entdeckt, sollte es schnellstmöglich ändern". Jedoch versäumt der Mitautor der Studie es nicht, ebenfalls eine ernste Warnung auszusprechen: „Vielen Nutzern ist nicht bewusst, dass Kriminelle mit dem Handel gestohlener Identitäten sehr viel Geld verdienen und welcher Schaden ihnen entstehen kann“.