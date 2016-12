The Last Guardian: Begleitbuch „An Extraordinary Story“ angekündigt

PS4

Der Verlag Future Press hat ein Begleitbuch zum Action-Adventure The Last Guardian (im Test) angekündigt. Das 256-seitiges Werk „The Last Guardian - An Extraordinary Story“, entsteht in Zusammenarbeit mit genDesign und Sonys Japan Studio und soll euch einen tieferen Blick auf die Entstehung der Geschichte, die Entwicklung, sowie die Inspirationen hinter der Welt des Spiels gewähren. Das Ganze wird von Konzeptzeichnungen, noch nie gezeigten Illustrationen und Storyboard- und Screenshot-Vergleichen wichtiger Momente im Spiel begleitet.

Das Buch wird ab dem 28. Februar 2017 als Hardcover-Ausgabe bei teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon.de, erhältlich sein. Im US-Store des Online-Versandriesen kann bereits eine Vorbestellung zum Preis von 39,99 US-Dollar vorgenommen werden. Im deutschen Shop ist die Produktseite bereits online, allerdings noch ohne Preis und Vorbestellungsmöglichkeit. Aber ihr könnt es ja schon mal auf eure Wunschliste setzen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.