Vampyr: Neuer Cinematic Trailer „Darkness Within“ veröffentlicht

PC XOne PS4

Dontnod Entertainment, das französissche Studio hinter Remember Me (Testnote: 8.0) und Life is Strange (Testnote: 8.0) hat einen neuen Cinematic-Trailer zu seinem kommenden Action-Rollenspiel Vampyr (Preview) veröffentlicht. Der Titel erzählt die Geschichte vom Kriegschirurg Dr. Jonathan Reid, der nach seiner Rückkehr aus dem ersten Weltkrieg nach London im Jahre 1918, in einen Vampir verwandelt wird. Und während in den Straßen der Stadt die spanische Grippe wütet, steht der frisch verwandelte „blutsaugende Arzt“ vor einem Dilemma, denn er will die leidenden Menschen retten, doch als Vampir muss er auch töten, um zu überleben.

Im Spiel soll jeder Mord auch seine Konsequenzen mit sich bringen. Der „Darkness Within“ getaufte Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, gewährt euch einen Einblick in die Gedanken der verschiedenen Bewohner der Stadt; jeder von ihnen mit eigenen Namen, Geschichten und alltäglichen Problemen. Welcher von ihnen verdient es, sein Leben für eure Unsterblichkeit zu lassen? Diese Entscheidungen werdet ihr im Verlauf der Geschichte immer wieder treffen müssen. Vampyr soll 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.