Steam-Winter-Sale gestartet: Zahlreiche Angebote mit bis zu 92% Rabatt

Pünktlich zu Weihnachten hat Valve auf Steam die alljährliche Winteraktion mit zahlreichen Angeboten gestartet. Bis zum 2. Januar des kommenden Jahres können Schnäppchenjäger diverse Titel, darunter ARK - Survival Evolved, Rocket League, The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0), Grim Dawn (Testnote: 8.0) oder Fallout 4 (Testnote: 9.5) zu reduzierten Preisen erwerben. Darüber hinaus gibt es Rabatte auf Franchises, wie Doom, Civilization, Just Cause und Total War. Auf Blitz- oder Tagesangebote verzichtet der Plattformbetreiber auch in diesem Jahr. Die Preise, die ihr seht, bleiben also den gesamten Aktionszeitraum unverändert. Hier sind ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr unter dem Quellenlink):