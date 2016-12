Konzert in Düsseldorf und Zürich: Distant Worlds – music from Final Fantasy 2017

Es ist wieder soweit! Nobuo Uematsu gibt sich mit seinem Orchester die Ehre und tourt 2017 durch Europa, wobei Zürich und Düsseldorf nur zwei der Veranstaltungsorte sind. Geleitet wird das Distant-Worlds-Philharmonie-Orchester nebst Chor von Grammy-Award-Gewinner Arnold Roth.

Insbesondere dürft ihr euch auf folgende Stücke freuen:

Final Fantasy VII: Main Theme

Final Fantasy VII: JENOVA COMPLETE

Final Fantasy VIII: Balamb GARDEN ~ Ami

Final Fantasy IX: Not Alone

Final Fantasy X: Zanarkand

Final Fantasy XIII: Blinded By Light

Final Fantasy XIV: Torn From The Heavens

Das Konzert in Düsseldorf wird am Samstag, den 6. Mai 2017 um 20 Uhr in der Mitsubishi-Elektrik-Halle stattfinden. Wer noch gute Plätze ergattern will, sollte sich ranhalten, da der Vorverkauf der Tickets bereits begonnen hat.