Resident Evil 7: Massives Leak verrät Details über die Rückkehr eines bekannten Charakters, Story-Verlauf und mehr

PC XOne PS4

Mit dem Release der Demo zu Resident Evil 7 (Preview) für den PC haben fleißige Dataminer zahlreiche Details über die Inhalte des Spiels in Erfahrung gebracht und diese über Reddit und NeoGAF veröffentlicht. Die Infos verraten unter anderem, dass ein bekannter Charakter der Serie im kommenden siebten Teil eine größeren Rolle Spielen wird. Darüber hinaus wurde alle Waffen, Gadgets, Kapitel-Inhalte und sogar die vier geplanten DLCs mit dem Leak enthüllt.

Wir werden an dieser Stelle natürlich gar nichts verraten und verweisen nur auf den Quellenlink am Ende der News. Wer dem Link folgt sollte sich aber der massiven Spoilergefahr bewusst sein. Resident Evil 7 wird hierzulande am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.