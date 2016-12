Sniper - Ghost Warrior 3: Schlachthof-Mission im 17 Minuten langen Walkthrough

PC XOne PS4

City Interactive hat ein umfangreiches Walkthrough zu Sniper - Ghost Warrior 3 (Preview) veröffentlicht. In dem knapp 17 Minuten langen, kommentierten Video bekommt ihr die Schlachthof-Mission zu sehen, die euch an einen bisher nicht gezeigten Schauplatz in den Bergen von Georgien führt. Zu Beginn bestimmt ihr eure Ausrüstung und könnt euch über das Laptop in eurem Versteck über die Einzelheiten der Mission informieren. In diesem Fall geht es darum, den von den Separatisten kontrollierten Schlachthof so leise wie möglich zu infiltrieren. Euer Ziel ist ein wichtiger Gefangener, der dort festgehalten wird.

Die Szenen aus dem Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, stammen aus der PS4-Version des Spiels. Bis zum Release des Taktik-Shooters werden noch ein paar Monate vergehen, denn nach der letzten Verschiebung im Oktober soll Sniper - Ghost Warrior 3 erst am 4. April des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.