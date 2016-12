Steam-Midweek Madness: Deus Ex - Mankind Divided für 16 Euro & Resident-Evil-Franchise im Angebot

PC

Bei Steam könnt ihr aktuell im Rahmen des Midweek-Madness-Programms das Action-Rollenspiel Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5) zum 67 Prozent günstigeren Preis von rund 16,00 Euro abstauben. Für Horrorfans wurde außerdem das komplette Resident-Evil-Franchise im Preis reduziert und es gibt Rabatte auf weitere Titel, wie Warhammer - The End Times Vermintide (Testnote: 6.0), Men of War - Assault Squad 2 oder Alone in Space. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):