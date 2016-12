Crytek schließt fünf Studios // Fokus auf Premium-IPs

Nachdem Crytek in der vergangenen Woche erneut aufgrund nicht gezahlter Gehälter von sich reden machte, folgt nun der nächste Paukenschlag. Wie das Entwicklerstudio mit Hauptsitz in Frankfurt bekanntgibt, wolle man seinen Fokus wieder auf Premiummarken richten und sich ab sofort ausschließlich auf seine Standorte in Frankfurt und Kiew konzentrieren. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch, dass man sich von seinen Studios Budapest, Istanbul, Seoul, Shanghai und Sofia trennt. Die CryEngine bleibe weiterhin Hauptbestandteil des Unternehmens, auch werden Lizenznehmer sowie Indie-Entwickler in Zukunft mit Updates versorgt, heißt es in der Pressemitteilung.

Avni Yerli, Mitgründer von Crytek und Managing Direktor, bedankt sich bei allen betroffenen Mitarbeitern für ihre Treue und Arbeit und begründet die Umstrukturierung wie folgt:

Diese Veränderungen sind ein Teil von mehreren essentiellen Schritten die wir

gehen um sicher zu stellen, dass Crytek ein gesundes und gut aufgestelltes Studio für die Zukunft ist, das hochtalentierte Entwickler beschäftigt und fördert. Die genauen Gründe hierfür wurden bereits lange und im Voraus allen Mitarbeitern kommuniziert. Unser Fokus liegt von nun an ausschließlich auf unseren Kernkompetenzen, die Crytek seit Beginn definieren: hochtalentierte Mitarbeiter, Technologien auf höchstem internationalen Niveau und innovative Spieleentwicklung.

Pläne, um die Arbeitsplätze an den ehemaligen Standorten zu erhalten, seien in Gang gesetzt.