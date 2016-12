Steam Awards: Finalisten stehen fest

Die Finalisten der Steam-Awards stehen fest und das Voting geht in die nächste Runde. Nachdem Valves Vertriebsplattform im vergangenen Monat allen Nutzern die Möglichkeit bot, in verschiedenen Kategorien für Ihren Favoriten zu stimmen, wurden nun die Topkandidaten aus insgesamt weltweit 15 Millionen eingegangenen Nominierungen bekanntgegeben.

Ab dem 22. Dezember (mit dem Start des Winter-Sales) und bis einschließlich den 30. Dezember wird täglich jeweils eine Kategorie für 24 Stunden für ein Voting freigegeben. Am letzten Tag wird über die Nutzer-Awards abgestimmt. Die Gewinner werden dann an Silvester bekannt gegeben. Alle Kategorien und die jeweils vier Finalisten findet ihr in der folgenden Auflistung:

"Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht"-Award (Abstimmung am 22. Dezember)

Borderlands 2

Dead by Daylight

Far Cry 3

Far Cry 4

Portal 2

"Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat"-Award (Abstimmung am 23. Dezember)

Euro Truck Simulator 2

Paladins

Starbound

Stardew Valley

Unturned

"Test der Zeit"-Award (Abstimmung am 24. Dezember)

Age of Empires 2 - HD Edition

The Elder Scrolls 5 - Skyrim

Civilization 5

Team Fortress 2

Terraria

"Nur noch 5 Minuten länger"-Award (Abstimmung am 25. Dezember)

Counter-Strike Global Offensive

Rocket League

Civilization 6

Fallout 4

Terraria

"Boaaaahhhh Alter!"-Award (Abstimmung am 26. Dezember)

Bioshock Infinite

DOOM

GTA 5

Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain

The Witcher 3 - Wild Hunt

"Spiel-im-Spiel"-Award (Abstimmung am 27. Dezember)

Garry’s Mod

GTA 5

The Stanley Parable

Tabletop Simulator

The Witcher 3 - Wild Hunt

"Ich weine nicht, ich hab' nur was im Auge"-Award (Abstimmung am 28. Dezember)

Life Is Strange

To the Moon

This War of Mine

Undertale

The Walking Dead

"Beste Verwendung eines Bauernhoftiers"-Award (Abstimmung am 29. Dezember)

ARK - Survival Evolved

Blood and Bacon

Farming Simulator 17

Goat Simulator

Stardew Valley

Die Nutzer konnten neben Ihren Kandidaten in den acht Hauptkategorien ebenfalls einen Vorschlag und eine Nominierung für eine selbst erdachte Kategorie einreichen. Aufgrund der hohen Resonanz wurden statt der ursprünglich geplanten einen Nutzerkategorie nun gleich vier ausgewählt. Die Nutzerawards werden alle vier am 30. Dezember zum Voting freigegeben. Im Folgenden sind die Kategorien mit Ihren Finalisten aufgeführt:

"Boom Boom"-Award

BroForce

DOOM

Just Cause 3

Keep Talking and Nobody Explodes

Kerbal Space Program

"Hassliebe"-Award

Dark Souls 3

Darkest Dungeon

Dota 2

Geometry Dash

Super Meat Boy

"Zurücklehnen und entspannen"-Award

ABZU

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

"Besser mit Freunden"-Award