Feiertage-Verlosung 2016, 5.1.: Activision - Skylanders- und Destiny-Pack

Vom 24.12.2016 bis 8.1.2017 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rund 5.000 Euro findet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmen Activision, Bethesda, Blizzard, Daedalic, Deep Silver, Denon, Electronic Arts, Epic Gear, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Nintendo, Warner, Take2, Turtle Beach, Ubisoft und Wargaming.net.

Tag 13, 5.1.: Skylanders- und Destiny-Paket

Heute gibt es sowohl etwas für die Kleinen als auch für die Eltern zu gewinnen. Fangen wir mit dem Nachwuchs an, der sich über ein Bundle zu Skylanders Imaginators für die Xbox One freuen kann. Enthalten sind selbstverständlich das Basispaket, aber auch ein Creation Crystal Combo Paket und die Figur Mister Ambush. Sind die Kleinen dann abends im Bett, dürfen Papa und Mama Destiny - The Collection in die Xbox One einlegen, die neben dem Hauptspiel sämtliche Erweiterungen bereithält, darunter auch die neueste Erweiterung Das Erwachen des Eisernen Lords. On top gibt es zu Destiny noch ein T-Shirt, eine Powerbank, einen USB-Stick sowie ein Notizbuch. Der Wert des heutigen Preises liegt bei rund 190 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Wie viele unterschiedliche Figuren gibt es bislang in der gesamten Skylanders-Serie? Reine Farbvarianten zählen nicht als unterschiedliche Figuren, wohl aber andere Varianten (wie unterschiedliche Versionen eines Charakters in verschiedenen Spielen).

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 13: Activision" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 5.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2017.