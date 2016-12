State of Decay 2: Release-Datum, Gameplay und neue Details zum Spiel erst auf der E3 2017

Auch wenn State of Decay 2 bereits im Zuge der diesjährigen E3 angekündigt wurde, gibt es bis heute nur wenige Infos und kaum aussagekräftiges Gameplay-Material zum Spiel. Bekannt ist unter anderem, dass der Titel auf der Unreal 4 Engine basieren und eine viel größere Spielwelt als der Vorgänger, sowie einen Koop-Modus bieten wird. Wie der verantwortliche Entwickler Undead Labs nun auf dem offiziellen Blog bekannt gab, werden noch ein paar Monate ins Land ziehen, bevor wir mehr über das Spiel erfahren. Details zum Gameplay, Spielszenen und ein genaues Release-Datum werden laut dem Studio-Gründer Jeff Strain erst im kommenden Jahr, im Rahmen der E3 2017 (13-15 Juni) in Los Angeles präsentiert:

Viele Leute haben uns gebeten, ihnen als Weihnachtsgeschenk den Release-Termin für State of Decay 2 zu nennen. Das können wir noch nicht tun, aber wir können euch schon mal mitteilen, dass das Veröffentlichungsdatum, Spielszenen, Spielmechaniken und weitere Details während der E3 2017 enthüllt werden. Übt euch also in Geduld, streicht das Datum rot in eurem Kalender an und macht euch bereit, die Vorstellung des Spiels mit uns gemeinsam im Juni zu feiern.