Feiertage-Verlosung 2016, 3.1.: Electronic Arts – EA-Sports-Paket

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rund 5.000 Euro findet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmen Activision, Bethesda, Blizzard, Daedalic, Deep Silver, Denon, Electronic Arts, Epic Gear, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Nintendo, Warner, Take2, Turtle Beach, Ubisoft und Wargaming.net.

Tag 11, 3.1.: EA-Sports-Paket

Sport ist Mord – außer er findet nur virtuell statt. Darum könnt ihr am heutigen Tag gleich drei Spiele aus der EA-Sports-Reihe für die PS4 absahnen. Ob Fußball in FIFA 17, Eishockey in NHL 17 oder Football in Madden 17 – hier sollte für Freunde von Mannschaftssportarten definitiv etwas dabei sein. Und solltet ihr doch mal darüber nachdenken, an die frische Luft zu gehen, gibt es mit einem Kapuzenpulli auch etwas zum Einkleiden. Der Wert des Pakets beträgt rund 200 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Alex ist ein Jäger, und er hat es gut. Denn im Gegensatz zu so manch anderem Sportler kommt er auf kurz oder lang für sein Team zum regelmäßigen Einsatz. Ein bestimmter deutscher Sportler hingegen wäre froh, dürfte er mal länger als vier Minuten sein Können beweisen. Die Person, die darauf maßgeblich Einfluss hat, ist ein Doktor – warum, weiß sie laut eigener Aussage selber nicht genau. In dem Ort, in dem sie das gesagt hat, kommt es für Fans von Alex‘ Sportart zweimal im Jahr zum Spiel der Spiele, für das es mehrere geläufige Bezeichnungen gibt. Um im Lostopf zu landen, reicht es aber, wenn ihr uns eine von ihnen nennt.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 11: EA" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 3.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016