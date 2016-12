Feiertage-Verlosung 2016, 26.12.: Ubisoft – Großes Watch-Dogs-2-Paket

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rund 5.000 Euro findet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmen Activision, Bethesda, Blizzard, Daedalic, Deep Silver, Denon, Electronic Arts, Epic Gear, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Nintendo, Warner, Take2, Turtle Beach, Ubisoft und Wargaming.net.

Tag 3, 26.12.: Watch Dogs 2 Return of the Dedsec CE plus Extras

Am zweiten Weihnachtstag könnt ihr in unserer Feiertage-Verlosung das Return of the Dedsec Collector's Case zu Watch Dogs 2 (im Test: Note 8.0) gewinnen. Das enthält nicht nur ein 27 Zentimeter hohes Diorama von Protagonist Marcus Holloway, sondern auch eine Kappe, einen Schal sowie eine Karte für die Spielwelt von San Francisco. Bei dem Spiel könnt ihr euch im Gewinnfall für die PS4- oder die Xbox-One-Fassung entscheiden. Zusätzlich gibt es noch eine Jacke, ein T-Shirt, eine Laptop-Tasche, Kopfhörer sowie eine Kombination aus Powerbank und Lautsprecher. Der Gesamtwert des heutigen Preises liegt damit bei rund 250 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Die immer nach ähnlichem Schema Titel hervorbringende OpenWorld-Formel von Ubisoft kann man hassen oder lieben, es ist jedoch unbestritten, dass man viel Liebe zum Detail erkennen kann, wenn man sich als Spieler darauf einlässt und abseits eingetretener Missionspfade auf Erkundungsreise geht. So auch bei Watch Dogs 2, in dem unter anderem die fahrbaren Untersätze einen zweiten Blick lohnen. Einer jener Marken, die einen heimisch klingenden Namen verpasst bekommen hat, weckt Assoziationen an eine giftige Amphibienart. Als passionierter Zocker älteren Semesters denkt man hier sofort an ein altehrwürdiges britisches Studio, dass 1994 ein neues Genre begründete, aus dem 2016 gleich zwei große Vertreter erschienen. Ein Vertreter jener Einrichtungen, die dort simuliert werden, befindet sich auch in der Nähe des Handlungsortes von Watch Dogs 2. Dort gibt es etwas Passendes für kleinere Mitbürger, das uns vom Namen her wiederum an ein Amphibium erinnert. Wie heißt es?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 3: Ubisoft" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 26.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.