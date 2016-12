Schnäppchen der Woche (KW51)

s ist wieder Schnäppchen-Zeit! Wie üblich gilt: Die Amazon-Angebote, die wir mit "MP" kennzeichnen, sind Market-Place-Angebote. Dabei handelt es sich um Fremdanbieter, die über das Amazon-Shopsystem (und unter Einhaltung bestimmter Regeln) ihre Artikel versenden. Wir haben für euch bei diesen Angeboten die Versandkosten (mit in der Regel zutreffenden 3 Euro, manchmal sind sie auch versandkostenfrei) bereits mit eingerechnet. Bei den normalen Amazon-Angeboten braucht ihr bei Bestellungen ab 29 Euro keine Versandkosten (3 Euro) mehr zu bezahlen. Auch wenn in eurer Bestellung ein Buch dabei ist, müsst ihr keine Versandgebühren entrichten. Neu hinzugekommene Schnäppchen oder Angebote die im Preis sehr gefallen sind, werden am Anfang des Angebots mit "Neu:" gekennzeichnet.

Spiele-Schnäppchen bei gog.com , gamesrocket.de und amazon.de

Wenn ihr ohne Schnäppchen-News zu Amazon.de geht, folgt doch unserem Partnerlink rechts oben. So unterstützt ihr – ohne Nachteile – GamersGlobal. Wenn ihr ohne Schnäppchen-News zu Amazon.de geht, folgt doch unseremrechts oben. So unterstützt ihr – ohne Nachteile – GamersGlobal.

Reduzierte Spiele-Downloads bei GoG Neu: Aktion: GoG-Weekend-Angebote The Walking Dead: A New Frontier: 20,69€

The Little Acre: 10,19€

Neu: Blood & Gold - Caribean 7,49€

Blood & Gold - Caribean The Guest: 4,99€

Imperium Galactica: 4,99€ Reduzierte Spiele-Downloads bei Gamesrocket Neu: Aktion: Deal-Rockets Tyranny - Commander Edition: 37,49€ GG-Abo-Preis: 33,75€

GG-Abo-Preis: Shadow Tactics - Blades of the Shogun: 31,95€ GG-Abo-Preis: 28,76€

GG-Abo-Preis: Farming Simulator 2017: 27,95€ GG-Abo-Preis: 25,16€

GG-Abo-Preis: Silence: 23,95€ GG-Abo-Preis: 21,56€

GG-Abo-Preis: Pro Cycling Manager 2016: 23,49€ GG-Abo-Preis: 21,15€

GG-Abo-Preis: OMSI 2 - Der Omnibus-Simulator: 22,95€ GG-Abo-Preis: 20,66€

GG-Abo-Preis: Dragon's Dogma - Dark Arisen: 21,95€ GG-Abo-Preis: 19,76€

GG-Abo-Preis: Train Simulator 2017: 19,95€ GG-Abo-Preis: 17,96€

GG-Abo-Preis: Neu: Politiksimulator 2 - Rulers of Nations: 14,95€ GG-Abo-Preis: 13,46€

Politiksimulator 2 - Rulers of Nations: GG-Abo-Preis: Rocket League: 14,95€ GG-Abo-Preis: 13,46€

GG-Abo-Preis: Landwirtschafts-Simulator 15: Add-on: 10,95€ GG-Abo-Preis: 9,86€

GG-Abo-Preis: Landwirtschafts-Simulator 15: 10,95€ GG-Abo-Preis: 9,86€

GG-Abo-Preis: Neu: Fifa 15: 9,95€ GG-Abo-Preis: 8,96€

Fifa 15: GG-Abo-Preis: Cities Skylines: 7,95€ GG-Abo-Preis: 7,16€

GG-Abo-Preis: Neu: Anno 1404 - Königs-Edition: 4,95€ GG-Abo-Preis: 4,46€

Anno 1404 - Königs-Edition: GG-Abo-Preis: Empire Earth - Gold Edition: 4,95€ GG-Abo-Preis: 4,46€

GG-Abo-Preis: Blackguards: Untold Legends (DLC): 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€

GG-Abo-Preis: Car Mechanic Simulator 2014: 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€

GG-Abo-Preis: Helicopter Simulator - Search&Rescue: 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€ Hinweis: GamersGlobal-Abonnenten erhalten bei Gamesrocket 10% Rabatt auf PC-Spiele, 8% Rabatt auf Gamecards (Xbox Live-Punkte) und 5% Rabatt auf PSN-Guthaben-Karten. Schnäppchen bei amazon.de Aktionen zu Spiele-Downloads, Xbox-Live, PS-Network und Spiele-Apps

Reduzierte Spiele-Downloads bei Amazon

Aktion: Aktuelle Game-Download-Angebote

Neu: Grand Theft Auto 5 (PC): 29,99€

Grand Theft Auto 5 (PC): Trackmania Turbo (PC): 19,95€

Neu: Far Cry Primal (PC): 18,80€

Far Cry Primal (PC): Neu: Anno 2205 (PC): 18,80€

Anno 2205 (PC): Landwirtschafts-Simulator 2015 (PC): 9,99€

Neu: Diablo 3: Reaper of Souls (PC): 9,99€

Diablo 3: Reaper of Souls (PC): Die Siedler 7 - Gold Edition (PC): 6,20€

Anno 1404 - Königs-Edition (PC): 4,70€

Anno 1404: Venedig (PC): 3,29€

Anno 1503 - Königs-Edition (PC): 2,35€

Aktionen zu PC- und Videospielen

PC-Spiele

Baphomets Fluch / Revolution 25th Anniversary Collection (PC): 19,99€

Neu: The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Special Edition (PC): 19,49€

The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Special Edition (PC): Total War: Attila - Tyrannen und Könige Edition (PC): 9,99€

Neu: Final Fantasy 13 Compilation (PC): 9,17€

Final Fantasy 13 Compilation (PC): Neu: Sid Meier's Civilization - Beyond Earth: Rising Tide (PC): 5,98€

Sid Meier's Civilization - Beyond Earth: Rising Tide (PC): Neu: Grid Autosport - Limited Black Edition (PC): 5,31€

Grid Autosport - Limited Black Edition (PC): Neu: Transformers Devastation (PC): 3,25€

Xbox One/ Xbox 360-Spiele

Neu: Fifa 16 - Deluxe Edition inkl. Steelbook (Xbox One): 10,18€

Fifa 16 - Deluxe Edition inkl. Steelbook (Xbox One): Sunset Overdrive - Day One Edition (Xbox One): 9,99€

Neu: NBA 2K14 (Xbox One): 3,97€

NBA 2K14 (Xbox One): Rabbids Invasion - Die interaktive TV-Show (Xbox 360): 6,49€

PS4/ PS3-Spiele

Neu: Driveclub VR (PS4): 19,00€

Driveclub VR (PS4): Neu: NBA 2K16 - Michael Jordan Edition (PS4): 16,05€

NBA 2K16 - Michael Jordan Edition (PS4): IHF Handball Challenge 14 (PS3): 7,19€

WiiU/ Wii-Spiele

Neu: Guitar Hero Live inkl. Gitarre (WiiU): 27,50€

Guitar Hero Live inkl. Gitarre (WiiU): Lego City Undercover (WiiU): 24,99€

Handheld-Spiele

Neu: Pokemon Alpha Saphir (3DS): 29,99€

Pokemon Alpha Saphir (3DS): Neu: Pokemon Omega Rubin (3DS): 29,99€

Pokemon Omega Rubin (3DS): Neu: Starfox 64 3D (3DS): 14,44€

Starfox 64 3D (3DS): Neu: Inazuma Eleven Go - Licht (3DS): 11,49€

Film -Schnäppchen bei amazon.de

Blu-ray und DVDs

Star Wars - Das Erwachen der Macht (2D/3D-Blu-ray, Collector's Edition): 29,99€

Der kleine Lord: 14,99€

Der kleine Lord (DVD): 12,99€

Dein Wille geschehe - Staffeln 1 und 2 (2 Mediabooks in Hardcoverbox): 11,97€

Neu: Raum: 9,99€

Raum: Neu: Stolz und Vorurteil & Zombies - Limited Edition: 9,97€

Stolz und Vorurteil & Zombies - Limited Edition: Neu: Dumbo - Zum 70. Jubiläum, Special Edition: 8,79€

Dumbo - Zum 70. Jubiläum, Special Edition: Dein Wille geschehe - Staffel 3: 9,97€

Whiplash: 8,94€

Das Schwergewicht: 5,61€

Cool Runnings (DVD): 5,00€

Hardware- und Spiele - Hardware- Schnäppchen bei amazon.de

Konsolen, Spielezubehör, Hardware und Elektronik

Neu: Sennheiser PC 360 Special Edition Gaming-Headset, schwarz: 99,00€

Sennheiser PC 360 Special Edition Gaming-Headset, schwarz: multifun G9000 Gaming Kopfhörer, schwarz-blau: 21,89€

multifun G9000 Gaming Kopfhörer, schwarz-rot: 21,89€

Brettspiel - Schnäppchen bei amazon.de

Brettspiele

Zombicide Season 2 - Prison Outbreak (Brettspiel): 62,99€

Escape Room inkl. 4 Fällen und Chrono Decoder (Brettspiel): 34,99€

Space Alert (Brettspiel): 29,99€

Quizduell (Brettspiel): 21,99€

Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers: Battle for Zendikar (Brettspiel): 19,99€

Neu: Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers (Brettspiel): 18,07€

Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers (Brettspiel): Neu: Level 8 (Brettspiel): 11,78€

Hinweis: Medien, die mit "keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG" gekennzeichnet wurden, werden von Amazon automatisch per Spezialversand geliefert. Diese Bestellung kann nur von dem erwachsenen Besteller selbst in Empfang genommen werden und kostet zusätzlich 5 Euro Versandkosten pro Lieferung. Wir kennzeichnen diese Medien mit einem (*).

Schnäppchen bei konsolenkost.de

Hinweis: Ab einem Bestellwert von 30 Euro bezahlt ihr keine Versandkosten mehr. Ansonsten sind 3,99€ zu entrichten.