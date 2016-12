Xbox Live: Große Weihnachtsaktion ab 22. Dezember

Microsoft hat via Xbox Wire die alljährliche Weihnachtsaktion angekündigt, die am 22. Dezember 2016 auf dem Xbox-Live-Marktplatz starten wird. Bis zum 9. Januar des kommenden Jahres könnt ihr aus zahlreichen Angeboten wählen und unter anderem verschiedene Xbox-One- und Xbox-360-Spiele bis zu 60 Prozent günstiger erwerben. Neben rund 40 Titel aus der Abwärtskompatibilitätsliste sollen auch aktuelle Blockbuster, wie Battlefield 1 (MP-Test: 9.0), Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) und Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) im Preis gesenkt werden.

Darüber hinaus sind Rabatte (ab 9,99 Euro aufwärts) auf Filme, wie Deadpool, Batman v. Superman und The Night Before geplant. Für Serienfans soll es 33 Prozent Preisnachlass auf aktuelle TV-Serien, wie South Park und Orphan Black und 50 Prozent auf Fan-Favoriten, wie Band of Brothers und Doctor Who geben. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.