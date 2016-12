Seasons of Heaven: Kompletter Trailer zum Switch-Exklusivtitel veröffentlicht

Switch

Nachdem Any Arts Production bei der Ankündigung ihres ersten Titels Seasons of Heaven in der letzten Woche nur einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlichten, hat der Entwickler nun den kompletten Trailer nachgereicht. In dem fast vierminütigen Video seht ihr erste Szenen aus dem Action-Adventure, das im nächsten Jahr exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen soll.

Das Action-Adventure Seasons of Heaven basiert auf dem gleichnamigen Roman des Franzosen Nico Augusto, der seit 2013 als Creative Director bei Any Art Production arbeitet. Sein Buch handelt von einer Gruppe Überlebender, die im 21. Jahrhundert und nach dem Ende unserer Zivilisation um ihr Überleben kämpfen. Vom Spielinhalt selbst ist, bis auf die Hauptcharaktere, noch nicht viel bekannt. Als spielbare Figuren wurden Yann, ein kleiner Junge der am Asperger-Syndrom leidet, und seine Bulldogge Ani aus der Buchvorlage übernommen. Zwischen den beiden sollt ihr im Spiel auch wechseln können, um die Aufgaben des Spiels zu meistern.