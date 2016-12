Final Fantasy 15: Peta äußert Unmut über Angel-Minispiel / Forderung der künftigen Unterlassung

Final Fantasy 15 ab 54,89 € bei Amazon.de kaufen.

Die Tierrechtsorganisation People for the Ethical Treatment of Animals, kurz Peta, hat in einer offiziellen Pressemitteilung ihren Unmut über das Angel-Minispiel in Final Fantasy 15 geäußert und fordert den in Hamburg ansässigen Entwickler und Publisher Square Enix auf, "künftig keine Videospiele mehr in Deutschland zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Tieren banalisieren." Vielmehr appelliert die Organisation daran, "die Tiere zu zelebrieren", selbst wenn dies nur "digital" geschieht, und nicht deren "Tod zur Freizeitbeschäftigung zu machen".

Den Hintergrund dieser Aktion gegen Square Enix definiert Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin sowie Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta, mit dem Umstand, dass es beim "(realen) Angeln darum geht, Fische in eine Falle zu locken und sie minuten- bis stundenlang einem qualvollen Todeskampf auszusetzen", bevor sie dann schlussendlich getötet werden oder verenden. Mit dem Hinweis, dass "ein Fisch ein Jemand ist und kein Etwas", ist es "ein Armutszeugnis für jedes Spiel, das Angeln zu glorifizieren".

Im weiteren Verlauf der Pressemitteilung folgen dann noch Ausführungen über Intelligenztests mit (echten) Fischen, deren komplexes Sozialverhalten und dem nachgewiesenen Schmerzempfinden der Wirbeltiere (wie das wohl getestet wurde?), das dem geforderten Schutz der Fische noch einmal Nachdruck verleihen soll. Ebenso werden der Sänger Sir Paul McCartney und der Mediziner und Philosoph Albert Schweitzer zitiert, um den Ekel des Angelns noch einmal hervorzuheben.