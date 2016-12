Dynasty Warriors 9 angekündigt: Entwickler sprechen von einer offenen Welt // Erster Teaser-Trailer

PS4

Mit Dynasty Warriors 9 haben Omega Force und Tecmo Koei während der Jump Festa 2017 in Tokio den nächsten Teil der bekannten Hack-and-slash-Serie angekündigt. Den neuen Titel beschrieb der verantwortliche Produzent Akihiro Suzuki als eine „Wiedergeburt“ der Serie und gab an, dass das Spiel erstmals eine offene Welt bieten wird. Genauer gesagt verfolgt das Team das ambitionierte Ziel „ganz China auf einer gigantischen Map frei zugänglich zu machen“.

Alle 83 Charaktere aus dem Vorgänger werden auch im neunten Teil wieder mit von der Partie sein und neue kommen ebenfalls dazu. Einen davon stellten die Entwickler bereits kurz vor. Dabei handelt es sich um Zhou Cang, einen Charakter aus dem historischen Roman „Romance of the Three Kingdoms“ von Luo Guanzhong, auf dem Dynasty Warriors bekanntlich basiert.

Wann Dynasty Warriors 9 das Licht der Welt erblicken wird, ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig, für welche Plattformen es veröffentlicht wird. Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Teaser-Trailer präsentiert, der allerdings noch keine Spielszenen enthält. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Lasst euch nicht von der 8 am Ende des Videos irritieren. In Japan liegt die Reihe eine Zahl hinter den westlichen Veröffentlichungen.