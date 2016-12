Dragon Quest 11: Entwickler über Weltgröße, Release-Zeitraum // Switch-Version nach wie vor geplant

Switch PS4 3DS

Square Enix’ Game Director Takeshi Uchikawa und der Producer Yosuke Saito haben während eines Panels im Zuge der Jump Festa 2017 in Tokyo über die Weltgröße von Dragon Quest 11, sowie den möglichen Release-Zeitraum des Japano-Rollenspiels gesprochen. Laut Uchikawa wird die Spielwelt die Erwartungen der Serienfans nicht enttäuschen und eine „enorme Größe“ aufweisen. Die Karte sei vergleichbar mit den bisherigen Spielen der Reihe, so der Entwickler. Auf Gematsu könnt ihr schon mal einen ersten Blick auf die Map werfen.

In Hinblick auf den Release-Zeitraum sagte Saito, dass es schön wäre, das Spiel noch innerhalb des 30-jährigen Jubiläums der Serie zu veröffentlichen. Der Jahrestag war bereits am 27. Mai 2016 (das erste Dragon Quest erschien in Japan am 27. Mai 1986). Wenn das Team den Titel also noch innerhalb des angestrebten Zeitraums in Japan auf den Markt bringen will, müsste es noch vor dem 27. Mai 2017 (vor dem 31. Geburtstag) sein. Ob das klappt, bleibt abzuwarten.

Mit der Präsentation in Tokyo hat Square Enix offenbar die Anhänger der Switch etwas nervös gemacht. Dass Dragon Quest 11 auch für Nintendos neue Konsole erscheint, wurde zwar bereits im vergangenen Jahr bestätigt, nachdem die Entwickler aber die Switch-Umsetzung während des ganzen Events mit keinem Wort erwähnt haben, wurden schnell Gerüchte um eine Einstellung der besagten Version laut. Auf seinem Newsblog bestätigte Nintendo Japan jetzt noch einmal offiziell, dass der Titel definitiv für die Switch umgesetzt wird.