Pokémon Go für Apple Watch erschienen [Upd.]

iOS Android

Update vom 23.12.2016:

Nachdem ein Sprecher erst kürzlich baldige Neuigkeiten für "Pokémon Go für Apple Watch" ankündigte, wurde die App jetzt veröffentlicht. Vorweg sei schon mal gesagt, dass ihr nun auch Pokémons jagen könnt, während euer iPhone in der Tasche steckt. Die App hilft euch zudem dabei, Items an Pokéstops zu sammeln, Eier auszubrüten und Pokémons zu entdecken.

Zudem könnt ihre jede Spielsession als Workout einstellen, Benachrichtigungen über Monster in der Nähe erhalten, eure Schritte während des Ausbrütens der Eier zählen lassen, Bonbons mit dem Buddy-Pokémon erhalten und benachrichtigt werden, wenn ein Ei fertig ausgebrütet und eine Medaille vergeben wurde.

Eine Umsetzung für Android-Smartwatches soll ebenso folgen, allerdings gibt es hier noch keinen konkreten Termin.

Ursprüngliche News vom 19.12.2016:

Wie ein Sprecher von Niantic mitteilte, wurde das Projekt "Pokémon Go für Apple Watch" nicht wie vermutet eingestellt, sondern befindet sich immer noch in der Entwicklung. Weitere "Neuigkeiten werden bald folgen", teilte der Sprecher zudem mit. Ursprünglich war zu hören, dass die Pokémon-App, die auf Apples Keynote im September gezeigt wurde und eigentlich in diesem Jahr noch erscheinen sollte, nur ein unvollendeter Port gewesen sei und nunmehr keine Relevanz besäße.

Dabei war geplant, dass die App auf der Uhr unter anderem anzeigt, wie weit das nächste Ei entfernt ist und wieviel XP ihr noch bis zum nächsten Level braucht. Im Zusammenspiel mit dem iPhone also eine recht sinnvolle Kombination für alle Monsterjäger. Sobald neue Informationen verkündet werden, berichten wir selbstverständlich darüber.