Polen vergibt staatliche Förderungen an Techland, CD Projekt und weitere Studios

Das Nationale Zentrum für Forschung und Entwicklung im polnischen Warschau hat im Rahmen des GameInn-Programms insgesamt 115 Millionen Zloty (etwa 26 Millionen Euro) an Fördermitteln an verschiedene Polnische Entwicklerstudios vergeben. Finanzielle Unterstützung bekam unter anderem Techland (Dying Light), die aktuell bekanntlich an einem noch namenlosen Open-World-Rollenspiel arbeiten.

Laut der Quelle hat das Studio 4,5 Millionen Zloty (circa eine Million Euro) erhalten, um „innovative Technologien zu entwickeln und die effektive Produktion hochwertiger AAA-Spiele zu fördern“. Genauer gesagt möchte das Team in Warschau „mit Interaktionen von Gegnern ungewöhnlicher Größe in einem First-Person-Rollenspiel mit originellem Fantasy-Setting und unter Verwendung von DirectX-12-Technologie“ experimentieren. Plant Techland vielleicht etwas in Richtung Monster Hunter oder Shadow of the Colossus abzuliefern?

Neben Techland wurde auch CD Projekt (The Witcher) gefördert. Das Studio bekam sieben Millionen Zloty (rund 1,5 Millionen Euro), um unter anderem „nahtloses Multiplayer und Tools für belebte Städte, samt KI und Animationen (vermutlich für Cyberpunk 2077) zu realisieren. CI Games (Lords of the Fallen 2), bekam währenddessen einen nicht näher genannten Betrag, um „KI-Algorithmen zur Erzeugung von Menschenmengen und Tierherden“ zu entwickeln.

Farm 51 (Painkiller) hat finanzielle Unterstützung für die Erschaffung eines realistischen Ballistik-System erhalten, während Flying Wild Hog (Shadow Warrior) eine Förderung für die Entwicklung einer neuen Grafik-Engine bekam. Die beiden Entwickler 11 Bit Studios (This War of Mine) und Bloober Team (Layers of Fear) wurden ebenfalls mit Finanzspritzen bedacht.